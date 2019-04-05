Cezayir'de Buteflika'nın istifası sonrası kitlesel eylemler sürüyor

Cezayirliler, sabahın erken saatlerinden itibaren başkentte gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önünde toplanmaya başladı.

Cezayir bayrakları ve köklü reform taleplerini içeren pankartlar taşıyan Cezayirliler, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesi çağrılarını da “Üç 'B' gitmeli” sloganıyla ifade ediyor.

Üç ‘B’ ile kastedilen kişiler, Buteflika'nın istifasından bir gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi, geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen yasama organı Millet Konseyi'nin Başkanı Abdulkadir bin Salih ve Buteflika'nın istifa dilekçesini sunduğu Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz.

EYLEMLERE KATILIM YOĞUN

Başkentteki eylemlere her yaştan katılım var. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun katılımı dikkati çekiyor. Cezayirliler başkentin merkezinin dışında başka bölgelerinde de yer yer bir araya geliyor.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, cumhurbaşkanlığına karşı yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun ‘uyarıları’ sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. (Cezayir/AA)