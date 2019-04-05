“Evrimin müfredattan kaldırılması halkı cehalete sürükler”

KESK ve Eskişehir Düş Elçileri 13 Nisan’da Özdilek Kültür Merkezinde 'Evrim, Sağlık ve Bilim' panelleri düzenleyecek. Etkinlik öncesi Eskişehir’de gençlere evrim teorisini, evrimin müfredattan çıkarılmasını sorduk. Kimi gençler evrim konusunda bilgi sahibi olmamasına rağmen evrimin müfredattan çıkarılmasını olumlu bulurken; kimileri ise bilimsel bir gerçeğin çocuklardan saklanmasını gericilik olarak nitelendirdi ve bunun halkı cehalete sürüklediğini ifade etti. (Eskişehir/EVRENSEL)