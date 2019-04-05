Oda takip etti, hekime şiddet cezasız kalmadı

Metehan UD

İzmir

İzmir’de hekimlere yönelik iki ayrı şiddet olayı sağlık emekçilerinin takibi üzerine cezasız kalmadı. Bir saldırgan 7 ay 15 gün ceza alırken diğeri de 3 bin 600 TL para ile cezalandırıldı, cezalar ertelenmedi. İzmir Tabip Odası ise cezaları istenilen oranda olmasa da kazanım olarak değerlendirdi. Bu iki olayda da hekimler için İzmir Tabip Odası da hukuki destek verdi.

Şiddet olaylarının biri Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. Sanık, hekimi darbettiğini kabul ederken mahkeme de ilk celsede kararını verdi. Sanık M.A., 7 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldı. Ceza ertelenmedi ve paraya çevrilmedi. Diğer şiddet olayı ise Menemen Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti. Sanık Ş.K., darp olayını inkar etti ancak hekime yönelik şiddet hastanenin güvenlik kayıtlarına da yansıdı. Mahkeme sanık Ş.K., hakkında 3 bin 600 lira para cezası verdi.

‘İSTENİLEN ORANDA DEĞİL AMA KAZANIM’

Mahkeme kararlarını Evrensel’e değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, şiddete uğrayan hekimlerin ilk günden beri yanlarında olduklarını ve süreci takip ettiklerini belirterek “Verilen cezalar istenilen oranda değil. Tabipler Birliği olarak sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla talep ettiğimiz yasa önerisinde iki yıldan az olmamak şartıyla bir ceza öngörülüyor. Ama yine de bu kazanım olarak görülebilir. En azından erteleme kararları çıkmadı. Bu konuda oda olarak verdiğimiz mücadele sürecek” dedi.

SAĞLIKÇILAR ŞİDDETE KARŞI İŞ BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Bornova'da bir aile sağlığı merkezindeki görevli doktora yönelik şiddet olayının ardından aralarında İzmir Tabip Odası, sendikalar ve sağlık emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı. Bu olayda saldırganlar önce serbest bırakıldı ardından tepkiler üzerine 4 saldırgan tutuklandı.