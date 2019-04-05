Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 5 Nisan 2019

Seçim sonrası tartışmaları, itirazlar, yeni sayımlar, ABD-Türkiye arasındaki s-400 ve F25 anlaşmazlıkları, havalimanının taşınması ve daha fazlası Ne Var Ne Yok’ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

5 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)