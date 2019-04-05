Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 5 Nisan 2019
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.
05 Nisan 2019 08:58
Seçim sonrası tartışmaları, itirazlar, yeni sayımlar, ABD-Türkiye arasındaki s-400 ve F25 anlaşmazlıkları, havalimanının taşınması ve daha fazlası Ne Var Ne Yok’ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
5 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
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