İstanbul Film Festivali'nin galası yapıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'nin galası ve Sinema Ödülleri töreni yapıldı.

Uniq İstanbul'da gerçekleşen galaya, usta oyuncular Selda Alkor, Kadir İnanır, Serdar Gökhan ve Göksel Arsoy gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçı katıldı.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, törende yaptığı konuşmada, festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "38 yıldır devam ediyoruz. Bunun sebebi de lale kartla, biletle ya da biletsiz bize destek veren siz sevgili seyircilerimizsiniz. Bizi sahiplenmeye devam edin. Çünkü bu festival sizin." dedi.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ, ŞERİF GÖREN'E

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri kapsamında, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" usta yönetmen Şerif Gören'e takdim edildi.

Selda Alkor (sağda) ödülünü Nurgül Yeşilçay'dan aldı. | Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

Göksel Arsoy (sağda) ödülünü Kadir İnanır'dan aldı. | Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

"Sinema Onur Ödülleri"nin oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor'a verildiği festivalde, "Sinema Emek Ödülü"nü ise akademisyen Jak Şalom aldı.

"Sinema Emek Ödülü"nü akademisyen Jak Şalom aldı. | Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

38. İstanbul Film Festivali, yönetmenliğini Alexis Michalik'in üstlendiği Edmond filminin gösterimiyle başladı. (İstanbul/AA)