Kanser hakkında merak edilen bazı sorulara yanıtlar

Kanserin türleri ve son tedavi yöntemleri konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, kanser görülme sıklığının artacağını ancak yeni yöntemler sayesinde kanserin tedavi edilebilir bir hastalık haline geleceğini söylüyor. Prof. Dr. Türken, erken tanının kanser tedavisinde başarının en temel anahtarı olduğunu söyleyerek, şöyle devam ediyor: "Kanserin cerrahi tedavisinde ameliyat yöntemlerinde iyileşmeler var. Örneğin meme kanserinde eskiden organın tümü alınırdı. Şimdi kısıtlı cerrahi uygulanıyor. Işın tedavisinde akıllı füzeler gibi hedefi takip eden, şaşırmayan yöntemler gündemde. Kemoterapi olarak bilinen sistemik tedavilerde de klasik kemoterapinin yerini akıllı moküller yani hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi almaya başladı. Akıllı moleküller ise kanser hücrelerinin dış zarındaki reseptörlere bağlanarak hücrenin çoğalmasını engelliyor."

DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR

Kanserle ilgili, çoğu doğru bilinen yanlış inanışlar var. Prof. Dr. Türken de en çok karşılaştıkları soruları ve doğru yanıtlarını şöyle sıraladı:

KANSERİN HASTADAN GİZLENMESİ DOĞRU MU?

"Kanserin hastadan gizlenmesi hukuken de doğru değil. Ancak hastalığı söylerken dikkatli olmak, uygun bir şekilde söylemek gerekiyor. Gerçekleri iyimser bir dille ifade etmek, kötümser durumları da saklamadan anlatmak gerekli."

BIÇAK DEĞERSE KANSER YAYILIR MI?

"Çok yersiz bir korku. Hastalık tanısı için biyopsi şart. Artık ameliyatlarda zaten tümörlü dokuya pek dokunulmuyor. Tümörün etrafından bizim cerrahi sınır dediğimiz sağlam doku parçası da alınarak bütün tümör çıkarılıyor."

ŞEKER, KANSERİ ARTIRIR MI?

"Şekerin doğrudan kansere yol açtığı, ispatlanmış bir bilgi değil. Ancak aşırı şekerli gıdalarla beslenme kalp ve damar hastalıkları ile diyabete zemin hazırlıyor."

EVHAMLI, KAYGILI, DUYGUSAL KİŞİLER DAHA ÇOK MU KANSER OLUYOR?

"Depresif, kötümser, hayata bağlı olmayan insanlarda, özellikle ağır psikolojik stres geçirdikten sonra bu tür hastalıkların daha fazla görülebiliyor. Doğrudan stresle ilişkilendirmek doğru olmayabilir. Ama stres, eşlik eden faktörlerden bir tanesi. Tek başına stres, kanser yapar demek de doğru değil."

UYKU BOZUKLUĞU KANSERE YOL AÇAR MI?

"Vücut döngümüzün normal bir ritimde seyretmesi koruyucudur. Ritmin bozulması ve uyku düzenimizin değişmesi, bağışıklık sistemimiz üzerinde istenmeyen etkilere yol açabilir."

OBEZİTEYLE KANSER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?

"Kesinlikle! Özellikle meme, bağırsak ve rahim kanserlerinde obezite bir risk faktörü."

HAREKETSİZLİK KANSER RİSKİNİ ARTIRIR MI?

"Egzersizin, sağlıklı beslenmenin kalp damar sistemi için koruyucu olduğu biliniyordu. Son yıllarda yapılan çalışmalar gösterdi ki düzenli egzersiz kanserde de koruyucu faktör." (HABER MERKEZİ)