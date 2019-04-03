Seçim öncesi tanzim satışlar, bankalara faiz indirimi yaptırımları ve enflasyon ile topyekün mücadele, ÖTV indirimi gibi kampanyalara rağmen TÜFE’nin Mart’ta aylık yüzde 1.03 artarak yüzde 19.71’e yükseldiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu “Mart ayında gıdada yıllık enflasyon yüzde 30’a dayandı. Mutfak yangını sürüyor, gıda enflasyonu durdurulamıyor” dedi.

Erdoğdu, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının, Türk-İş verilerine göre bugün 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 561 TL oluğuna işaret ederek, “Bu tablonun sorumlularına yerel seçimlerde halk bir uyarıda bulundu. Uyarıyı görmezden gelirlerse, milletin alın teriyle faiz lobilerini ihya edenlerin koltukları da kısa sürede gider. Ülkenin en büyük ilinin seçim sonuçları için hala algı peşindeler. Buna devam ederlerse ülke ekonomide bu günleri bile arar hale gelir. Halk iradesinin egemen olmadığı ülkeye hiçbir yatırımcı güvenmez ve gelmez” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)