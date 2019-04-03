03 Nisan 2019 15:00
Gazeteci Ayşegül Doğan’ın ses kayıt örnekleri alınacak
Gazeteci Ayşegül Doğan hakkında açılan davada Doğan'ın, ses kayıt örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi kararı verildi.
Fotoğraf: Pixabay
Gazeteci Ayşegül Doğan hakkında gazetecilik faaliyetleri kapsamında yaptığı görüşmeler ve katıldığı toplantılar gerekçe gösterilerek 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, mahkeme Doğan'ın ses kayıt örneklerinin alınmasını için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı 11 Eylül’e erteledi. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Ayşegül Doğan
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