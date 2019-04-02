Bismil'de kayyım, belediye binasını hibe etti

Diyarbakır Bismil’de AKP’nin atadığı kayyım, belediye binasını emniyete hibe etti.

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulunan HDP’li vekil Ziya Pir, “Kayyum, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin belediye binasını emniyete hibe etmiş. Şu an belediye binası yok!” dedi.

Daha kötüsü var:

Kayyum, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin belediye binasını emniyete hibe etmiş. Şu an belediye binası yok! https://t.co/W0CSCmbgyC — Ziya Pir (@ziyapir) 1 Nisan 2019

Yüzde 71,4 oranında oy alarak seçimi kazanan Diyarbakır Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, T24’e yaptığı açıklamada, yeni belediye hizmet binasının kayyum Kerem Süleyman Yüksel tarafından 1 ay önce Bismil Emniyet Müdürlüğüne "takas usulüyle" tahsis edildiğini söyledi.

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Belediyenin şu an Kadın Merkezi Birimi’nde faaliyet gösterdiğini belirten Ayaz, söz konusu mekanın 120 bin nüfuslu ilçeye yetmediğini ifade ederek, “Mevcut yerde değil hizmet vermek misafirlerimizi bile ağırlayamayız. Bu nedenle mazbatadan sonra tebrik kabullerini, Kadın Merkezi Birimi önünde kuracağımız çadırlarda yapacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)