İzmir'de sinagoga molotof kokteyli atan saldırgan yakalandı

İzmir Konak'taki Beth İsrael Sinagogu'na molotof kokteyli atan saldırgan yakalandı. Şahıs, ilk ifadesinde eylemi İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Şalom gazetesinde yer alan habere göre 28 Mart Perşembe gecesi Beth İsrael Sinagogu'na atılan molotof kokteyli kaldırıma düştü. Molotof kokteyli Sinagoga zarar vermezken Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Yakalanan saldırgan çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "İbadethanelere zarar verme" gerekçesiyle tutuklandı.

Saldırganın, ilk ifadesinde eylemi İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiğini açıkladığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili olarak Türk Yahudi Toplumu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İzmir Emniyetimizin hızlı ve hassas çalışmasıyla saldırgan yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Yaşamlarımızı, huzur ve birlikteliğimizi tehdit eden menfur saldırıyı kınıyoruz. İzmir Emniyetimize ve tüm ilgililere, hassasiyetleri ve saldırganı en kısa zamanda yakalayarak olayı sonuçlandırdıkları için teşekkür ederiz.”

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da saldırıyı, sosyal medya üzerinden kınayarak "Sinagog, kilise veya camiyi hedef alan saldırıların birbirinden hiçbir farkı yoktur, hepsi nefretleriyle toplumsal huzuru hedef almaktadır" dedi. (HABER MERKEZİ)