Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Nisan 2019 Pazartesi

2019 yerel seçimleri "sonuçlandı". Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklamasından sonra Anadolu Ajansı veri akışını kesti, Erdoğan "ilçelerin çoğu bizde" dedi. CHP kendi verilerine İstanbul ve Ankara'da kazandığını açıkladı. HDP ise kayyumdan belediyelerin büyük bir kısmını geri aldı. Ne Var Ne Yok'ta gazetelerin seçim sonuçlarını nasıl gördüğüne bakıyoruz.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de. (Evrensel WebTV)