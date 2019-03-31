Seçim günü tanzim kuyruğu

Yerel seçimlerin yapıldığı gün tanzim satış noktaları önünde yine uzun kuyruklar oluştu.

Ülkede enflasyonun zirveye çıkmasıyla, halk en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelince, meydana gelen huzursuzluk Hükümeti tanzim satış noktaları açmaya itti. Özellikle büyükşehirlerde ve bağlı ilçelerde "enflasyonla mücadele" adına geçici tanzim satış noktaları açıldı. Geçici olduğu için "seçim yatırımı" olarak yorumlanan tanzim satış noktalarından yerel seçimlerin yapıldığı dün de satışlar yapıldı.

İstanbul Şirinevler'de bulunan tanzim satış noktasında da sabah saatlerinde satış başladı. Yurttaşlar, oylarını kullandıktan sonra geldikleri tanzim satış noktasında, daha ucuz sebze alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. (İstanbul/EVRENSEL)