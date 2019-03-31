‘Artık başka kadınlar ölmesin’ çağrısı

Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi yaptığı açıklamayla Maltepe’de işe gitmek içi evinden çıkan Fatma Şengül'ün iş arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürülmesine tepki gösterdi.

Hükümetin kadınları koruyan uygulamaları hayata geçmediği hatta iktidarın uygulamalarıyla erkek şiddetini adeta meşru hale getirdiğine dikkat çekilen açıklamada “Biliyoruz ki ‘Fatma’ ne ilk ne de son erkek şiddeti mağduru kız kardeşimiz. Yine mahallemizin çok yakınında ‘Fatma’nın yaşadıklarına benzer şeyler yaşayıp katledilen bir kız kardeşimizde ‘Gülten Gülüm Dil’. O da Fatma gibi sabah işe giderken bir erkek tarafından çok yakın bir zamanda katledildi” denildi.

Türkiye’yi yönetenlerin kadınların yaşam hakkını koruma, caydırıcı önlemler alma zorunluluğu olduğuna işaret edilen açıklamada “Bu yasaların hakkınca uygulanması ve yaşanan kadın katliamına bir son verilmesi için kadına yönelik şiddet davalarında uygulanan ‘haksız tahrik ve iyi hal’ uygulamalarına, aile birliğinin korunması adı altında kadınları ikinci planda bırakan, kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamayı zorlayan uzlaştırma girişimlerine bir an önce son verilmelidir” denildi. Yerel yönetimlerin de kadın sığınma evi açma yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenmesinin istendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz kız kardeşlerimizin erkek şiddeti ile öldürülmesine razı değiliz ve bundan sonra yaşam hakkımızı elimizden alan bu erkek zihniyetin değişmesini istiyoruz. Artık Yeter! Bu gidişata dur demek için biz kadınlar sesimizi çoğaltmalıyız. Bunun için de buradan tüm kadınları erkek şiddetine karşı birlikte ve omuz omuza mücadele etmeye, dayanışma ağlarımızı birlikte örmeye çağırıyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)