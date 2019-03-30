Hem hekime hem de yanındaki öğretmene saldırı

İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşının eşi Öğretmen Ali Türk, yaklaşık 10 kişi tarafından darbedildi. Doktor Yoğurtçuoğlu’nun burnu kırılırken, Öğretmen Ali Türk’ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.

Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’ya gelen B.K. isimli kadın, hasta kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K’nin kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’ya yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu’nun burnu kırılırken bu sırada doktor eşinin yanında bulunan Öğretmen Ali Türk, saldırıya engel olmak istedi. Ancak saldırganlar Türk’e de saldırdı. Başına darbe alan Türk’ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.

‘HEPİMİZİ DARBETTİLER’

Olayın ardından, Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk’ün tedavileri ise Ege Üniversitesi Hastanesinde yapıldı. Hasta olmadan ilaç yazamayacağını söylediği için saldırıya uğradığını anlatan Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, “İlk önce kadın hakaretler yağdırdı. Daha sonra kocası geldi ve saldırdı. Kendisini gönderdik ve ama sonra daha kalabalık şekilde geri geldiler. Beni, mesai arkadaşlarımı, kavgayı ayırmak isteyenleri, hepimizi darbettiler” dedi. (İzmir/DHA)