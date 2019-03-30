Kızıldere Katliamının üzerinden 47 yıl geçti, 10'lar anıldı

Mahir Çayan, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Ertan Saruhan, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ömer Ayna ve Cihan Alptekin’in Kızıldere’de katledilmesinin üzerinden 47 yıl geçti. Kızıldere'de katledilenler her yıl olduğu gibi bu yıl da anıldı.

12 Mart 1971 darbesinden sonra tutuklanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını engellemek için 27 Mart 1972’de Ünye’deki NATO üssünde çalışan yabancı görevlileri kaçıran 10 devrimci, 30 Mart tarihinde Kızıldere’de askerler tarafından ağır makinalı silahlarla katledildi. Katliamdan sadece Ertuğrul Kürkçü sağ olarak kurtuldu.

Kitle örgütleri ve siyasi partiler pek çok ilde anma etkinliği düzenleyerek hem katliamı lanetledi hem de katliamda yaşamını yitirenleri andı.

CİHAN ALPTEKİN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol köyünde 30 Mart 1972’de Kızıldere’de katledilen devrimcilerden Cihan Alptekin mezarı başında anıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Kızıldere katliamında hayatını kaybeden devrimcilerin mücadelelerinin anlatılması sonrası konuşan Mustafa Ertaş, “Hepimiz Cihan ve arkadaşlarının bıraktığı yolda devam etmeliyiz, katledilen 10 devrimci için 10 karanfil bıraktık, Rize demek aynı zamanda Tayyip Erdoğan’ın gerici faaliyetlerine karşı Cihan’ın mücadelesinin de temsil yeridir” dedi.

Bir insansız hava aracının anmanın yapıldığı yere 20 metre kadar yaklaşması dikkat çekti.

SAMSUN'DA ANMA YAPILDI

Fotoğraf: Evrensel

Samsun Devrimci 78'liler Derneği, Kızıldere de katledilen Mahir Çayan ve arkadaşlarını andı.

Açıklamayı yapan Ayten Kutlu; "İnandığı haklı dava uğruna gerekirse canını veren ve devrimci dayanışmayı doruklara çıkarıp, bizlere miras bırakan bütün yiğit devrimcileri, Kızıldere direnişini yaratanların şahsında selamlıyoruz. Kızıldere’de yaratılan dayanışma ruhunu bugün tüm coğrafyamızda, zulme, zorbalığa karşı durarak taclandırmalıyız" dedi. (HABER MERKEZİ)