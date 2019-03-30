Sarmaşık modeli yeniden oluşturulacak

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Üç yıl önce KHK ile kapatılan yoksullukla mücadele derneği olan Sarmaşık’ın Başkanı Mehmet Şerif Camcı, derneğin kapatılmasıyla 32 bin insanın açlığa mahkum edildiğini söyleyerek, belediyelerin kayyımdan alınmasından sonra çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürebilir Kalkınma Derneği (Sarmaşık Derneği) Diyarbakır’da açlık sınırı altında yaşayan yurttaşlara gıda vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik destek amacıyla 2006 yılında kurulmuştu. 10 yıla aşkın faaliyet gösteren dernek 22 Kasım 2016’da 677 sayılı KHK ile kapatılmıştı. Derneğin kapatılmasından sonraki döneme ilişkin Derneğin Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mehmet Şerif Camcı ile konuştuk.

"32 BİN İNSANA KARŞI BİR SUÇ İŞLENDİ"

Camcı, 10 yıla aşkın faaliyet gösteren derneğin kapatılmasının kentte yardıma ihtiyacı olan yurttaşlar açısından sonuçlarının ağır olduğunu belirterek, “Bu kurum açlık düzeyindeki, açlık riskiyle karşı karşıya bulunan insanlarımızla aile bazlı destek çalışmaları yürütüyordu. Maalesef OHAL ve darbe girişimi döneminde böylesi insani bir kuruluş bile kapatıldı. Burada mağdur edilen yaşama tutunmaya çalışan yaklaşık 32 bin kişiydi. Bu insanlar tekrar açlığa mahkum edildiler” dedi. Camcı, ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesiyle ülke genelinde ve özelde Diyarbakır’da yoksulluğun ciddi bir artış gösterdiğini de ifade ederek ve derneğin kapatılmasıyla insanlara ulaşmanın zorlaştığını da ekleyerek, “Diyarbakır’daki kent yoksulluğunun daha da derinleştiği düşünüyoruz” dedi.

"ONLAR ŞİMDİ SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIYOR"

Derneğin destek sağladığı ailelerin genelde çalışan kimselerinin olmadığına dikkat çeken Camcı, bu gün o insanların seçimden seçime hatırlandığını söyleyerek, “Bugün insanları kendilerine bağımlı kılma çalışmaları yürütülüyor.

Yani o yardımları bile bir şantaj olarak, başlarına kakarak, yoksulluklarını yüzlerine vurarak kendilerine bağlamaya çalışan bir yöntem esas alınıyor. Sarmaşık bu tarzın panzehri olarak ortaya çıkmış bir çalışmaydı” dedi.

"KUYRUK YOKTU, İHTİYAÇLARINI ALIP GİDİYORLARDI"

Sarmaşık Derneğinin faaliyet gösterdiği dönemde kuyruk vb. görüntülerin olmadığını her ay düzenli olarak insanların ihtiyaçları kadar alışverişlerini yaptıklarını dile getiren Camcı, “Sarmaşık Derneği döneminde onlar birer müşteri gibi gelirlerdi. Bir market alanı vardı, ihtiyaçlarını karşılarlardı. O marketten ihtiyaçları olan gıda maddelerini kendilerine göre alıp evlerine götürürlerdi. Bunu her ay düzenli olarak yaparlardı” dedi.

Camcı, son olarak toplumun kendi sorunlarını çözmesinin engellendiğini belirterek, “Sarmaşık’ın bir hafızası ve birikimi var. Önümüzdeki dönemde belediyeleri geri aldığımızda bu modelde bir şekilde yasal altyapısı da oluşturularak yeniden yapılandırılacak ve o insanlarımızın sorunlarına çözümü birlikte bulmaya devam edeceğiz” diye konuştu.