Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti

Yeni Dalga akımının "büyükannesi" olarak da anılan Fotoğrafçı ve Yönetmen Agnes Varda hayatını kaybetti.

AFP'nin haberine göre, sinemada Yeni Dalga akımının en sevilen isimlerinden olan ve "La Pointe Courte" , "Cléo de 5 à 7" filmleriyle tanınan Yönetmen Agnes Varda, 90 yaşında hayatını hayatını kaybetti. Varda'nın ailesi bugün açıklama yaparak Varda'nın ölüm haberini duyurdu. Ailesi yaptığı açıklamada, "Yönetmen ve Sanatçı Agnes Varda, 29 Mart Perşembe gecesi, kanserden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle evinde öldü. Son anlarında ailesi ve arkadaşları yanındaydı" dedi.

Sinema sektöründe unutulmaz role sahip olan, kase şeklinde kesilmiş saç şekliyle de tanınan Varda, geçtiğimiz ay Berlin Film Festivali'nde yeni bir otobiyografik belgesel filminin galasını yapmıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)