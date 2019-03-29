Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Mart 2019 Cuma

Yerel seçime 2 gün kala seçmene dört koldan yapılan "sandığa gel" ve "sandığa sahip çık" çağrıları, ekonomi haberleri, ABD ile F-35 tartışmaları, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

29 Mart Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)