Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Mart 2019 Cuma
Yerel seçime 2 gün kala seçmeni sandığa çağıran açıklamalar, ekonomi gündemi, ABD ile F-35 gerilimi, yaklaşan 1 Mayıs ve fazlası 'Ne Var Ne Yok?'ta.
Yerel seçime 2 gün kala seçmene dört koldan yapılan "sandığa gel" ve "sandığa sahip çık" çağrıları, ekonomi haberleri, ABD ile F-35 tartışmaları, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
29 Mart Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)
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