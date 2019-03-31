Sivas | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

Sivas Belediye Başkanlığını AKP adayı Hilmi Bilgin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilmi Bilgin 84 bin 246, BBP adayı Doğan Ürgüp 61 bin 771 oy aldı.

Sandıkların yüzde 91.4'ü açılırken Bilgin oyların yüzde 49.3'ünü aldı.

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamlayan Bilgin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu.

Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin, bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yapan Bilgin, AKP Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu.

2011-2018 yıllarında AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bilgin, 24-25-26. dönem AKP Sivas milletvekilliği yaptı. Bilgin, milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu üyesi olarak çalıştı, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yaptı.

SİVAS'TA ERDOĞAN YÜZDE 72 ALMIŞTI

Sivas, 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde, merkez ilçe ile beraber toplam 17 ilçenin 15'inde AKP'nin kazandığı bir kent. Cumhurbaşkanı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan oyların %72'sini alırken Muharrem İnce %19, Meral Akşener de %6 oy almıştı.

Sivas, AKP ve MHP'nin ayrı adaylar gösterdiği, CHP ve İYİ Partinin ise Millet İttifakı adayları ile seçime girdiği bir kent.

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SİVAS'TA HANGİ PARTİ KİMLERİ ADAY GÖSTERDİ?

AKP: Hilmi Bilgin

CHP: Ali Akyıldız (Millet İttifakı adayı)

MHP: Memet Er

SP: Melih Seçilmiş

BTP: Yunus Çınar

BBP: Doğan Ürgüp

TKP: Cem Taylan Erden

VP: Cumhur Akbulut

DSP: Recep Bozdağ

SİVAS'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SİVAS SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SİVAS SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SİVAS SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ SİVAS SONUÇLARI