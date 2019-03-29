29 Mart 2019 03:05

Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen Karaburun’daki balık çiftliği için "ÇED gerekli değildir" kararı verdi.

Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi

Fotoğraf: Evrensel/Özer Akdemir

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    Metehan UD
    İzmir

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel çevre koruma alanı (ÖÇKA) kararına rağmen, Karaburun’daki balık çiftliği için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. EGEÇEP Sözcüsü, Bakanlığı ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye çağırdı.
    İzmir’in doğal güzellikleri ile eşsiz ilçelerinden Karaburun Yarımadası, 14 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ‘özel çevre koruma alanı’ (ÖÇKA) ilan edilmişti. Böylece alanın planlama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçerken, mevcut planların durdurulup, rüzgar enerji santrali (RES), balık çiftlikleri, taş ocakları gibi projeler de dahil olmak üzere birçok yatırımın, planlama yapılana kadar durdurulması gerekiyordu. Ancak ÖÇKA süreci dikkate alınmadan projeler onaylanıyor. Bunlardan biri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ’ÇED gerekli değildir’ kararı verdiği balık çiftliği projesi. Bakanlığın sitesindeki bilgilere göre halihazırda Kemal Balıkçılık Şirketinin Gerence Körfezi’nde yürüttüğü balık çiftliğinin daha açık alana taşınması talebi kabul edildi. Yer değiştirme talebinin gerekçesi bölge halkının çiftliği mahkemeye taşıması.25 bin metrekarelik alanı kapsayan ve yıllık 900 ton kapasiteli balık çiftliği yeni adresi Kara Ada’ya 200 metre uzaklıkta olacak.

    "AKDENİZ FOKLARI İÇİN DE TEHDİT"

    Bakanlığın kararı ile ilgili EGEÇEP Dönem Sözcüsü ve Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu Sözcüsü Hüsnü Dilli, çiftliğin taşınmak istenmesinin Gerence Körfezi’nde yaşamın can çekişmekte olduğunu, kültür balıkçılığı için bile risk oluşturduğunu gösterdiğini söyledi. Balık çiftliklerinin istilasına uğrayarak adeta çöplüğe dönen, Gerence Körfezi’nden sonra şimdi sıra Körfez’in hemen ağzındaki Kara Ada, Küçük Ada, Toprak Ada ve çevresine mi geldi? Diye soran Dilli “Deniz çayırları ve içinde barınan türler, balık çiftliklerinin yarattığı aşırı kirlilik ve oksijensiz kalan ortam nedeniyle ciddi zarar görüyor ve yok oluyor. Karaya en yakın kenarı 200 metre uzaklıkta olan bu balık çiftliğinden denize bırakılacak kirleticilerin, akıntıların da etkisiyle bölgeye yayılarak deniz çayırları ile denizdeki biyoçeşitliliği tahrip edeceği, bölgedeki turizm faaliyetlerini baltalayacağı, Akdeniz Foklarının yaşam alanlarına tehdit oluşturacağı açıktır” dedi.

    "ÖÇKA KARARI İLE ÇELİŞİYOR"

    ÖÇKA kararına rağmen, taşınmaya izin verilmesine de değinen Dilli şunları söyledi “Konuyla ilgili çıkarılan kararname çok net. Alandaki bütün projelerin durdurulması ve bölgeye ait bütün kararların kitle örgütleri ile birlikte alınması gerekiyor. Bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından bir sınav olacak. Karaburun Yarımadası’nı özel çevre koruma bölgesi ilan etmekteki amaçla çelişmekte, geri dönülemez bir zararın doğmasına yol açmakta. ÖÇKA sürecini denetleme yetkisini üzerine alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Şirketin, Cumhurbaşkanlığı kararına aykırı ve suç teşkil eden eylemlerini acilen durdurmasını talep ediyoruz. Bu süreç Bakanlık açısından samimiyet testi olacaktır. Biz de ÖÇKA kararına uygun davranılması için peşini bırakmayacağız”.

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