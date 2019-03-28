İstinaf, Enes ve Mahsum’un davasındaki beraat hükmünü usulden bozdu

Diyarbakır’da 2006 yılında çıkan olaylarda polisin attığı gaz fişeklerinin vücutlarına isabet etmesi sonucu yaşamlarını yitiren 8 yaşındaki Enes Ata ve 14 yaşındaki Mahsum Mızrak’ın ölümüyle ilgili açılan ve polislerin beraatiyle sonuçlanan dava, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

28 Mart 2006’da Diyarbakır’da PKK’lilerin cenaze töreni ardından başlayan olaylarda polisin attığı gaz fişeklerinin vücutlarına isabet etmesi sonucu hayatlarını kaybeden 8 yaşındaki Enes Ata ve 14 yaşındaki Mahsum Mızrak’ın ölümüyle ilgili dava, sanık üç polisin beraat etmesiyle sonuçlanmıştı.

İSTİNAF HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERDİ

Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin “Olası kast sonucu ölüme neden olmak” suçundan yargılanan H. A, N. Ö, ve B. Ö. adlı polisler hakkında verdiği beraat kararına karşı istinaf mahkemesine itirazda bulunan Mızrak ve Ata ailelerinin avukatlarının talebi kabul edildi.

MA’nın haberine göre mahkeme davayı usulden bozarak, davadaki usul eksikliklerinin tamamlanarak yeniden görülmesine karar verdi.

İstinaf mahkemesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının suçun zarar gören tarafı olduğu, duruşmalardan haberdar edilmediği, katılanlar için CMK’nin öngördüğü haklardan yararlanmadan hükmün kurulmasını ve suçtan zarar gören konumunda bulunan Mızrak’ın kardeşleri Ciğerhun, Derya ve Deniz Mızrak’ın dava ve duruşmalardan haberdar edilmedikleri, gerekçeli kararının kendilerine usulüne uygun tebliğ edilmemesini hukuka aykırı görerek hükmün bozulmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ata ve Mızrak’ın yaşamını yitirmesine ilişkin dava, çocukların hayatını kaybetmesinden 4 yıl sonra başlamıştı. 39 duruşmanın görüldüğü yargılama sürecinde yaklaşık 8 kez mahkeme heyeti değişmişti. 14 yaşındaki Mızrak’ın ölümüne neden olan ve kafatasından çıkarılan gaz fişeğinin adli emanette değiştirilerek, yerine av tüfeği fişeği konulduğu yargılama sırasında ortaya çıkmıştı. Dava sırasında 8 yaşındaki Enes Ata’nın ölümüne yol açan ve adli emanette zarf içinde muhafaza edilen gaz fişeğinin kaybolduğu anlaşılmıştı. Ata öldürüldüğü sırada üzerinde bulunan Enes Ata’nın elbiseleri mahkeme kararı olmadan imha edilmişti. Sanık polislerin telsiz görüşmelerine ilişkin kayıtları da imha edilen deliller arasında yerini almıştı. (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır’da 2 çocuğun gaz fişeği ile ölümü davasında 3 polise beraat