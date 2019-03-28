UNESCO: Ayasofya'nın isminin değiştirilmesi için onayımız gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçim mitingi konuşmasında Ayasofya'nın isim değişikliği konusundaki açıklamalarına UNESCO'dan yanıt geldi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Erdoğan'ın Ayasofya'nın isim değişikliği konusundaki açıklamalarına UNESCO'dan "Onayımız gerekir" yanıtı geldi. Yunan basınının UNESCO yetkililerine dayandırdığı haberde, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan bir bölgenin statüsünü değiştirmek için UNESCO'nun onayının alınmasının gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Salı günü seçim çalışmaları kapsamında Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Turmp'ın Golan Tepeleri kararını eleştirmiş "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz" söylemini yinelemişti. Erdoğan, İstanbul için de "Burası Kostantinapol olmayacak. Burasının adı "İslam-bol", bunu böyle bilesiniz" diye konuşmuştu.

Erdoğan, "Geçenlerde bir televizyonda bana sordular. 'Ayasofya ile ilgili olarak hala ücretli olarak mı girilebilecek?' dediler. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)