Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mart 2019 Perşembe

Yerel seçime 3 gün kala sandığa gitmeyecek olan ya da kararsız seçmene yönelik çağrılar, siyasilerin açıklamaları, işsizlik, yoksulluk, ekonomik veriler, PKK yöneticilerinin öldürüldüğüne dair yapılan haberler ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

28 Mart Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)