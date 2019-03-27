Mahir Ünal’ın ‘üç kuruş’luk davasına mahkemeden ret

Çağrı SARI

İstanbul

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e açtığı 3 kuruş değerindeki tazminat davası Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında, Ünal’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yönelik ‘‘Biz Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hatta art niyetli de görmüyoruz. Açık bir şekilde ihanet içerisinde görüyoruz’’ sözleri üzerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Ünal’a tepki göstermişti. Özel Ünal’a ‘‘Sen, darbe başarılı olsaydı Türkiye’yi yöneten kadroların içinde yine olacak mıydın olmayacak mıydın? Belki sen sıkıyönetimde yaptığınız toplantılardan sonra yine çıkıp sözcü olarak açıklama yapacaktın Mahir Bey…” şeklinde yanıt vermişti. Özel’in bu sözlerinin hakaret niteliğinde olduğu iddiasıyla AKP’li Ünal, 3 Kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ünal’ın açtığı davayı reddederken, gerekçeli kararda, “Davacı ve davalı siyasi bir kişilik olup eleştirilere sıradan kişilere göre daha fazla katlanmaları gerekir. Ayrıca davacı basın mensuplarına yaptığı açıklamada davalı ve arkadaşlarının FETÖ terör örgütüyle hareket ettiklerini ifade etmiş olup davalıdan bu sözlere karşılık olarak cevap vermiştir. Bu durumda davalının sözlerinin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.