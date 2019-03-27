Buldan: Erdoğan'ın Muş mitinginde bir tek Muşlular yoktu

Muş mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erdoğan'ın Muş mitingini kastederek, “Onlar buraya gelirken bir tek eksikle geldiler. Muş halkı burada yoktu” dedi. Sırrı Sakık ise Erdoğan’ın, “Ne işi var Muş’ta?” sözlerine, "Bize öyle tepeden bakmayı asla kabul etmeyiz" diye cevap verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçim çalışmalarına bugün Muş ve Bitlis'te devam etti. Buldan, ilk olarak Muş merkezdeki Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

SAKIK’TAN CUMHURBAŞKANI’NA: SENDEN DAHA KIDEMLİYİM

Muş Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık Erdoğan’ın kendisi için söylediği “Ne işi var Muş’ta?” sözlerine tepki gösterdi: “Sayın Cumhurbaşkanı ben sizden daha eski bir siyasetçiyim. 91’de ben Muş’ta, sen İstanbul’da adaydın, siz kaybettiniz, ben kazandım. Aramızda böylesi bir dönem var. Senden daha kıdemliyim. Bana ‘o zat’ diyorsunuz. Ben bu halkın evladıyım. Bize öyle tepeden bakmayı asla kabul etmeyiz” diye konuştu.

BULDAN: BU ALANDA MUŞLULAR VAR"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muş’ta yaptığı mitinge dikkat çekerek şöyle devam etti: “Sevgili Muşlular, kimin güven verip vermediği 2 gün önce bu meydandan belli oldu. İki gün önce bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir miting yaptı. Onların yaptığı mitingde de burada da herkes kimin daha dürüst olduğunu gördü. Onlar buraya gelirken bir tek eksikle geldiler. Muş halkı burada yoktu. Bayburt’tan, Erzincan’dan, Elazığ’dan insanlar geldi. Sevgili halkımız, bugün burada sadece Muşlular var.”

"ERDOĞAN GİTTİĞİ HER YERDE SIRRI SAKIK'I SORUYOR"

“Yaptığı konuşmada Sırrı Sakık’ın burada ne işi var diye sordu. Gittiği her yerde Sırrı Sakık’ı soruyor. Çünkü, biliyor ki Sırrı Sakık nereye gitse orada kazanır. Bu kadar Sırrı Sakık ile uğraşacağına Muş halkının sorunlarıyla uğraş. Tabi ki buradaki yoksulluğun, Muş halkının yaşadığı açlıktan haberi olmayan bir cumhurbaşkanı burada söylediklerinin yalan olduğunu, Muş halkı iyi bilir. Muş halkının hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen iktidar, Muş halkının yoksulluğundan bahsetmedi. Ancak biz biliyoruz ki Muş halkı işsiz, yoksul, caddeleri çöp içinde, hizmet gitmiyor. Evet bu kadim kentin büyük ovasının ne kadar verimli olduğundan haberleri yok. Muş Ovası’nı öyle bir hale getirdi ki kimse tarımdan bahsedemiyor, hayvancılık yapamıyor. Burada TİGEM adında kurumu özelleştirdiler, süt fabrikasını, şeker fabrikasını kapattılar. Bu fabrikalarda çalışanları işten çıkardılar. Süt fabrikasını, şeker fabrikasını satacağına Saray’ı satsana. Saray’ı satarsan sadece Muş’u değil bütün Türkiye’yi iş sahibi yaparsın. Her şeyi kendi yandaşlarına peşkeş çekerken bir iktidarın artık sonu gelmiştir. 3 Mart onlara ders vereceğimiz bir tarihtir.” (Muş/MA)