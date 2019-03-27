27 Mart 2019 14:42
Denizli Acıpayam'da deprem: Bu kez 4.3'le sallandı
Denizli Acıpayam'da 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez 4.3'lük bir deprem yaşandı.
Harita: AFAD/DHA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 14.27'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Depremde 22 kişi yaralanmış, 278 bina hasar görmüştü.
Denizli Acıpayam'da 25 Mart'ta da 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. (HABER MERKEZİ)
Denizli'de deprem: 22 kişi yaralandı, binalar hasar gördü
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