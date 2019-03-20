Denizli'de deprem: 22 kişi yaralandı, binalar hasar gördü

Denizli'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ila 3.2 arasında değişen 28 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı depremine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 22 kişi yaralandı, 278 yapıda da hasar var.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Denizli’nin Acıpayam ilçesi, büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. 20 Mart günü saat 09.34'te, yerin 11,36 kilometre derinliğinde olan deprem, geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.

BİNALARDAN 129'U AĞIR HASARLI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Acıpayam'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Kurum şöyle konuştu:

"Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Fotoğraf: Ramazan Çetin/DHA

KANDİLLİ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünü ise Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.

Harita: AFAD

10 KÖYE 600 ÇADIR KURULDU

DHA'nın verdiği bilgiye göre, evlerde hasar meydana gelen 10 kırsal mahalleye AFAD, 600 çadır kurdu. Mahallerin açık alanlarına kurulan çadırların kış şartlarına uygun olduğu ve içerisinde istendiği takdirde sobanın da yakıldığı ifade edildi.

Artçı sarsıntıların yarattığı korku gece boyunca devam etti. Evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, parklara ve açık alanlara çadırlar kurdu. Bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çocuklar araçlarda uyudu, yetişkinler ise çadırlarda sabahladı.

Fotoğraf: DHA

Oğuz, Karahöyük, Ucar, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahallerinde bine yakın çadır kuruldu. Evleri yıkılan ve hasar gören vatandaş kurulan çadırlarda aileleriyle birlikte geceyi geçirmek için kalmaya başladı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede çadırlarda kalan vatandaşlar, dağıtılan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalıştı.

Acıpayam ilçe merkezindeki stadyuma da AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

Fotoğraf: DHA

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, bölgede bugün saat 11.30'a kadar, büyüklükleri 4.8 ile 1.0 arasında değişen toplam 501 artçı sarsıntı meydana geldi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın öldüğü bildirilmişti.

YEŞİLDERE MUHTARI: 24 EV VE 3 KAHVEDE HASAR VAR

Depremde binalarda hasar oluşan Yeşildere Mahallesi Muhtarı Selçuk Selçuk ise "3 kahvemizin camları kırıldı. 24 evimizde hasar var, göçük değil, çatlaklar var. Yaralımız yok çok şükür. Acil bir şeye ihtiyacımız yok. Herkes dışarıda. Kerpiç evlerimiz yok, betonarme evlerimizde çatlaklar var. Sarsıntılar devam ediyor evlere korkudan girilmiyor" dedi.

Bu arada Acıpayam merkezli depremde, kırsal mahallelerdeki ahırlar da yıkıldı. Enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

AYDIN KARACASU'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, "Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik" dedi.

MAHALLEDEKİ EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Depremin merkez üssü olan 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Biçer, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, fakat en az 10-15 evde hasar meydana geldiğini söyledi. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtti. Biçer, eve girmemeleri konusunda halkı uyardıklarını söyledi.

Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

BAĞIMSIZ ADAY KIRGIZ: YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVİ DEPREME HAZIRLIKLI OLMAKTIR

Denizli’de meydana gelen depremin ardından Emek Partisi Denizli İl Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız ile birlikte Acıpayam İlçesinde Yeniköy, Oğuz, Karahöyük, Apa, Uçarı köylerinde ziyarette bulundu. Çadır alanlarını, kahveleri ziyaret ederek Acıpayamlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Denizli’nin deprem bölgesinde bulunduğunu belirten Kırgız, “Depreme hazırlıklı olmak yerel yönetimlerin asli görevlerindendir. Öte yandan ‘İmar Barışı’ adı altında yapılan değişiklik ölümlere davetiye çıkarmaktır. Yasaya aykırı olarak fazladan çıkılan 3 kata sonradan ‘İmar Barışı’ adı altından af getiriliyor. Depremler yaşanıyor, yaşanacak. Peki bu binalardan birinde depremden kaynaklı bir ölüm yaşanırsa bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

“MÜTEAHHİT CÜZDANI DEĞİL HALK SAĞLIĞI TEMEL ALINMALI”

Gelişmiş ülkelerde de depremlerin sıkça yaşanabildiğini hatırlatan Kırgız, “Binalar yapılırken deprem riskine karşı gerekli önlemler alınarak yapılmalı. Acıpayam Devlet Hastanesi henüz 5 yılını doldurmamış bir bina olmasına rağmen deprem anında oluşan çatlaklar panik yaratabiliyor. 5 yıl sonra gerçekleşecek muhtemel bir depremde ne olacak? Binalar inşa edilirken müteahhit cüzdanı değil insan sağlığı, halk sağlığı temel alınmalı. Ancak bu şekilde güvenli kentler oluşturabilir, ancak bu şekilde depremlere hazırlıklı güvenli bir yaşam sürebiliriz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"HALKÇI BELEDİYECİLİKLE MÜMKÜN"

İmar planlarının afet odaklı yapılandırılmasında, bir arazi kullanım türü olarak sosyal altyapı alanlarına yönelik kararlarının halkla birlikte alınması gerektiğini belirten Kırgız; “Bunu sağlayacak mevzuatın yeniden yapılandırılması, her mahalleye, bölgeye, yerele özgü nitelikleri göz önünde bulunduran ve afet risklerinin azaltılması kapsamında üniversite ve TMMOB gibi kurumlarla; mekansal, yasal ve planlama ölçeğinde politikalar üreten özgün projeler ve uygulama önerileri alınarak yapılmalıdır. Bu projelerin veya uygulama önerilerinin, kentsel dönüşüm uygulamalarında rant odaklı değil, afet risklerinin azaltılmasında sosyal altyapı alanlarının (afet ve acil toplanma alanları) potansiyelini değerlendiren bütüncül bir içerikle yeniden tanımlanması halkçı belediyecilik anlayışı ile mümkündür” dedi.

CHP DENİZLİ İL BAŞKANI: DAHA BÜYÜK BİR DEPREMDE NE YAPACAĞIZ?

Acıpayam merkezli meydana gelen depreme dair açıklama yapan CHP İl Başkanı Mahir Akbaba da “Bizi teselli eden can kaybının olmamasıdır. Peki yarın daha büyük şiddette bir deprem olursa ne yapacağız?” diye sordu.

“İlimizin deprem kuşağı üzerinde olması, yapılan binaların çok sıkı bir denetimden geçerek yapılmasını gerektirmektedir” diyen Akbaba, “Maalesef yapılan inşaatları denetlemesi gereken kurumlarımızın rant için çıkar için sağlıksız ve çarpık bir kentleşmeye izin vermesi sonucu bizler bu korkutucu senaryonun gerçekleşmemesi için yalnızca dua etmekteyiz” dedi.

“Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı olarak depremle iç içe yaşayan ülkemizde, yaşayacağımız depremlerin yıkıcı afetlere dönüşmemesi için akıl, bilim ve mühendislik gerçekleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini depremlerin yaşam kaybı olmadan atlatılmasını diliyorum” ifadelerini kullanan Akbaba, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. (Denizli/EVRENSEL)