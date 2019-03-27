Oy ve Ötesi: 31 Mart için çok sayıda gönüllüye ihtiyaç var

Sandık güvenliği için çalışan Oy ve Ötesi, pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler için hâlâ çok sayıda gönüllüye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak tüm seçmenlere gönüllü sandık gözlemcisi olma çağrısı yaptı. Oy ve Ötesi, gözlemci (müşahit) olarak oylara sahip çıkmak isteyen herkesin oyveotesi.org sitesinden gönüllü olabileceğini belirtti.

"Yerel seçimlerin, seçmenlerin gündelik yaşamına doğrudan etki ettiğini ve bu nedenle her seçim gibi bu seçimlerin de son derece önemli ve sahip çıkılmaya değer olduğunu" ifade eden Oy ve Ötesi, herkesi sorumluluk alarak oyların takipçisi olmaya; kayıtsız kalmamaya davet etti.

Oy ve Ötesi, gönüllülerine yüz yüze eğitimler veriyor. Dileyenler, egitim.oyveotesi.org adresindeki çevrimiçi eğitim materyallerinden faydalanarak seçim gününe dair eğitim alabiliyor.

Önceki seçimlerde olduğu gibi, herkese açık olan ücretsiz mobil uygulama “T3 Tutanak Gönder” sayesinde herkes sandık sonuç tutanağı fotoğraflarını seçim günü Oy ve Ötesi'ne iletebilecek. Oy ve Ötesi, kendisine ulaşan tutanaklardaki sayısal verilerle açıklanan sonuçları “Türkiye Tutanak Teyit (T3)” sistemi aracılığıyla karşılaştırarak kontrol edecek.

Oy ve Ötesi kayıtla ilgili sorular için [email protected] adresine e-posta gönderilebileceğini, Oy ve Ötesi'ne sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini hatırlattı.

Oy ve Ötesi 2014 seçimlerinden bu yana 8 seçimde sandık güvenliği için çalışmalar yaptı. (HABER MERKEZİ)

Oy ve Ötesi, ‘T3 Tutanak Gönder’ mobil uygulamasını güncelledi