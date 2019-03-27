Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 27 Mart 2019 Çarşamba

Yerel seçime 4 gün kala siyasilerin açıklamaları, karalama kampanyaları, AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan daha çok vergi alma yönündeki itiraf gibi açıklaması, ekonomik veriler, seçim öncesi dolara yapılan fren operasyonu, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın Giresun'da şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, açlık grevi eylemleri, Dünya Tiyatrolar Günü ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

27 Mart Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)