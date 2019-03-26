Liseliler belediyecilik hakkında ne düşünüyor? 

Diyar YILMAZ

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

İkitelli/İstanbul

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden öğrenciler olarak yaklaşan belediye seçimlerinden beklentilerimizi ve ihtiyaçlarımızı arkadaşlarımızla konuştuk.

Mehmet Can’a göre "günümüz belediyeciliği halkın problemlerine eskiye nazaran çözüm ve onlara yarar sağlamayı amaçlamıyor.” Önümüzdeki seçimlere dair “Şimdi çoğu belediye halk yararına değil, bu işin maddi tarafı için belediyecilik yapıyor. Genellikle yeni gelen belediye başkanları eski belediye başkanlarının yaptıklarını yıkıp onarıyorlar ve yeni yaptık edasıyla göğüs geriyorlar. Sırf bu yüzden kendi semtimde birçok eksiklikle karşılaşıyorum ve sene 2019 olmasına rağmen hala elektrik sorunları yaşayıp duruyorum. Bu seçimlerde de çok bir şeyin değişeceğini sanmıyorum ama umarım gelen gideni aratmaz." diyor.

Amed ise belediyelerin, şimdiye kadar yapması gereken faaliyetlere seçime 1-2 ay kala başladığını ve “bakın belediyeniz çalışıyor” izlenimi bırakmaya çalıştığını söylüyor. “Semtimde daha adam akıllı İETT durağı yokken daha yeni yeni koymaya başladılar. Boş çukurları yeni dolduruyorlar ve birçok arkadaşım da bunun farkında. Bizlerin bu seçimden çok umudu yok. Kim AKP'ye yakınsa genellikle o belediye başkanı oluyor en azından bizim semtimizde hep böyle oldu. Belediyecilik artık öyle bir hal aldı ki yandaşı kim varsa ona öncelik sağlıyor, geriye kalanlar arasında da ayrımcılık yapıyor. Artık halkın isteklerini yerine getirecek bir belediye istiyoruz.” diye ekliyor.

Belediyecilikte bizlerin de söz hakkına sahip olmasını istemekle birlikte yol, köprü, koca beton yığınları yerine artık daha çok kültür-sanata, spora, daha çok yeşil alana, çevremizdeki sanayi siteleri yerine sosyalleşebileceğimiz sosyal tesislere ihtiyaç duyuyoruz. Okuldan çıktıktan sonra oturup sohbet edebileceğimiz daha çok park bahçeye veya ders çalışıp kitap okuyabileceğimiz kütüphane istiyoruz.