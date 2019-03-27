Güvenli ve bütçe sarsmayan ulaşım istiyoruz!

Hazırlık fakültesi öğrencileri

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde okuyan öğrenciler olarak iki dönemdir ulaşımla ilgiliönemli problemler yaşıyoruz. En büyük problemimiz otobüs seferleri sırasında hiçbir şekilde can güvenliğimizin olmaması. Otobüs kapasitesinin çok üzerinde öğrencitaşınması. Sefer saatlerinin aksaması ve bu yüzden birçok arkadaşımızın derslerine vesınavlarına zamanında yetişememesi. Bir diğer problem de kartlı sisteme geçilmesi. Kartıolmayan arkadaşımız yerine kart bastığımızda 0.80 kuruş olan ücretin 4 Türk lirası olarakalınması biz öğrencileri mağdur ediyor. Ulaşım kartlarımıza 20 Türk lirasından daha azkontör yükleyemiyoruz. Ulaşım konusunda başka alternatiflerimiz olmadığından dolayı bu koşullara uyum sağlamak zorunda bırakılıyoruz. Yetkililerle birçok kez konuşuldu, birçok arkadaşımız yetkili mercilere dilekçe yolladı ama geri dönüş alınamadı. Bu yüzden Öğrenci Temsilciliği Kurulu ve okulumuz toplulukları birleşerek eylem yapma kararı aldı. Yaklaşık 180 arkadaşımızın katıldığı eylemde “Müşteri değil öğrenciyiz biz” sloganlarıyla rektörlüğe yürüdük ve taleplerimizi dile getirdik. Çözüme bireysel olarak değil birleşerek ve birlik olarak ulaşabileceğimizi hissettik. Biz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri olarak can güvenliğimizin sağlandığı araçlarda ve bütçemizi sarsmayacak ücretlerle yolculuk yapmak istiyoruz.