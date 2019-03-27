Paralı eğitimin geldiği nokta

Candaş İŞCAN

İstanbul Eğitim Bilimleri Temel Lisesi

Gaziosmanpaşa/İstanbul

Bugün temel lisede okuyan bir öğrenci olarak çektiğimiz en büyük sıkıntı devlet tarafından temel liselerin koleje dönüştürülmesi için verilen 4 yılın dolmuş olması, yani okulları koleje dönüştürmeye zorunda bırakmasıdır. Peki bu dönüşüm bizler için ne ifade ediyor? Bizleri nasıl etkileyecek?

Öncelikle koleje dönüşemeyecek kurumlar kökten kapatılarak öğrenciler eğitimi oldukça niteliksizleştirilmiş, geriletilmiş imam hatipler, meslek liseleri, Anadolu liseleri ve başka bir kolej olarak dört seçeneğe mecbur bırakıldı. Puanı ve maddi durumu yetmeyen arkadaşlarımıza imam hatip liseleri dışında bir seçenek kalmadı.

Ayrıca maddi durumlarından dolayı evine en yakın ve en ucuz temel liselere giden arkadaşlarımız mecburi olarak fiyat artışına maruz kalıyor. Bir yandan temel liselerin fiyatları artarken diğer yandan da kantin, yemekhane, ulaşım, test kitapları masrafları da katlanarak artıyor.

4+4+4 sistemi ile öğrenciler lise mezunu olmak zorundadır. Fakat maddi olarak bu kadar çökmüş bir aile çocuğunu, çocuklarını ne lise ne de ortaokul mezunu yapamaz duruma gelmiştir. Lise mezunu olmak zorunluyken lise mezunu olmak bu kadar zor olmamalıdır.

Aileler her gün çocuklarına arkadaşlarıyla rahat rahat eğlensin, aç kalmasın diye harçlık verirken kendi boğazlarından kısıyor. Bu yüzden maddi sıkıntılardan doğan psikolojik sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıların olduğu bir yerde ne aile ne de çocuğun sağlıklı olması beklenebilir.