Aydın’da kurulmak istenen kuvars madenine Konuklu köylülerinden tepki

Aydın Efeler’e bağlı Konuklu köyünde kuvars ocağı açılmak istenmesine köylüler tepkili. Köylerinin yaylasında kuvars madeni sondajına Aydın Valiliğinin “ÇED gerekli değildir” kararı vermesine ve Orman Bakanlığı tarafından izni verilmesine tepki gösteren köylüler, AYÇEP ile köylerinde toplantı yaptı.

Konuklu Köyü Muhtarı Fetih Şahin, maden izni verilen yaylalarının yarısının İzmir Ödemiş’in Güney mahallesine ait olduğunu belirtti. Burada köylerinin su kaynağının bulunduğunu, her türlü sebzeyi yetiştirdiklerini, ceviz, kestane, kiraz ağaçlarının bulunduğunu anlatan Şahin, Maden ocağı açılmasından itiraz süresinin son gününe kadar hiç haberleri olmadığını söyledi. Haberdar oldukları son gün acele AYÇEP’e ulaştıklarını belirten Şahin, AYÇEP ile birlikte son gün Aydın Valiliğinin ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için dava açtıklarını anlattı.

Köylülerin kendileriyle iletişime geçmelerinden memnun olduklarını belirten AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, birlikte mücadele ederek Aydın’ın verimli topraklarını koruyabileceklerini söyledi. AYÇEP olarak yıllardır JES’lere karşı mücadele ettiklerini belirten Vergili, bilgi ve mücadele birikimlerini paylaşarak, köylülerin birlikteliğinin önemine değindi. Mahkeme sürecinin köylülerin davaya sahiplenmesiyle olumlu bir sonuca ulaşabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

Çine Yaşam Platformundan (ÇİYAP) Ahmet Uslu, maden ocağı işletme izni verilen Çağatay Madencilik şirketinin Kütahya Porselen’in yan kolu olduğunu söyledi. Bu şirketin Çine’de de maden ocağı işlettiği bilgisini veren Uslu, defineci gibi bulunduğu alanı talan ettiğini, her türlü işi yaptığını belirtti. Şirketin Çine’de kaçak su pazarlamaya çalışırken yakalandığını belirten Uslu, hakkında açılan davanın halen sürdüğünü söyledi. Köylülere su kaynaklarının da bulunduğu yere maden ocağı açılmasının yaratacağı tehlikelere dikkat çekti.

Toplantı sonunda, birlikteliğin sıkılaştırılarak sürdürülmesi ve köyün topraklarını madencilere yağmalatmak isteyenlere karşı her türlü mücadelenin verilmesi kararlaştırıldı. (Aydın/EVRENSEL)