İşten çıkarılan işçi "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakmaya çalıştı
Antep'te 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan bir işçi, "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakmaya çalıştı.
Fotoğraf: MA
Antep’te Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan genç, belediye binası önünde “Çocuklarım aç" diyerek kendisini yakmaya çalıştı.
Antep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan Ümit A. isimli yurttaş, bugün öğlen saatlerinde belediyenin önünde kendini yakmaya kalkıştı. Belediyenin önüne gelerek Belediye Başkanı Fatma Şahin’le görüşmek isteyen, talebi karşılanmayıp belediye binasına alınmayan Ümit A., elbiselerini çıkararak kendisini yakmaya kalkıştı.
"2 YILDIR İŞSİZİM"
Ümit A. kendisini yakmaya çalışırken yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, “Çocuklarım aç. 2 yıldır işsizim. Tazminatım bile verilmedi. İşsizlik maaşımı alamıyorum” diye bağırdığı öğrenildi.
Kendisine yangın tüpüyle müdahale edilen Ümit A., polis gözetiminde hastaneye götürüldü. (Antep/MA)