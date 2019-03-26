Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Mart 2019 Salı

Yerel seçime günler kala AKP-MHP ittifakının giderek artan saldırıları, Golan tepelerindeki İsrail egemenliği tartışması, açlık grevi ve intihar eylemleri, ekonomik veriler, işsizlik rakamları ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

26 Mart Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)