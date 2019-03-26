Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Mart 2019 Salı
Yerel seçim gündemi, Golan tepelerindeki İsrail egemenliği tartışması, açlık grevi eylemleri, işsizlik rakamları ve daha fazlası 'Ne Var Ne Yok?'ta.
26 Mart 2019 08:59
Yerel seçime günler kala AKP-MHP ittifakının giderek artan saldırıları, Golan tepelerindeki İsrail egemenliği tartışması, açlık grevi ve intihar eylemleri, ekonomik veriler, işsizlik rakamları ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
26 Mart Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)
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