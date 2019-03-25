Oyak Renault Fabrikasında 72 işçi yemekten zehirlendi

Bursa'da Oyak Renault Fabrikasında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı. 72 işçinin müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Oyak Renault Otomobil Fabrikasında 16:00-24:00 vardiyasına gelen işçiler 23 Mart'ta saat 20:00'de akşam yemeği yedikten sonra fenalaştı. Fabrikaya çok sayıda ambulans sevkedildi. Rahatsızlanan çok sayıda işçi, yakın olması nedeniyle fabrika imkanlarıyla bölgedeki bir özel hastaneye götürüldü. Zehirlendikleri belirlenen 72 işçiden 71'i müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

FABRİKADAN AÇIKLAMA

Fabrika tarafından 24 Mart'ta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Mart Cumartesi günü 16:00 - 24:00 vardiyasında, elimizdeki mevcut verilere göre, yaklaşık 80 çalışma arkadaşımız gıda zehirlenmesinden etkilenmiştir. Gereken çalışmalar ilgili birimlerimizce anında başlatılmış, çalışma arkadaşlarımızın tüm tedavileri sağlık servisimiz ve yönlendirilen hastaneler tarafından yapılmıştır. Tüm arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi olup, bir arkadaşımızın tedbir amaçlı tedavisi devam etmektedir. Kendisinin en kısa sürede taburcu edilmesi beklenmektedir. Konuyla ilgili gereken incelemelerin devam ettiğini bilgilerinize sunar, etkilenen tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileriz." (HABER MERKEZİ)

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