Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 25 Mart 2019 Pazartesi

Yerel seçime bir hafta kala siyasetin gündemi, mitingler ve siyasilerin açıklamaları, ekonomik veriler, Cumhur İttifakı bileşenlerinin hedef tahtasına koyduğu EYT'lilerin hak arama mücadelesi, illerden Newroz kutlamaları, cezaevlerindeki açlık grevi ve intihar eylemleri ile daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

25 Mart Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)