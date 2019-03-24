EURO 2020 elemelerinde ilk maçlar tamamlandı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) elemelerin ilk haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmalarda, F Grubu’nda İspanya, konuk ettiği Norveç’i 16. dakikada Rodrigo, 71. dakikada penaltıdan Sergio Ramos’un golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü, 65. dakikada penaltıdan Joshua King kaydetti.

H Grubu'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan A Milli Takım, konuk olduğu Arnavutluk'u 21. dakikada Burak Yılmaz, 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

A Grubu'nda ise İngiltere, 24'üncü, 62'nci ve 68'inci dakikalarda Raheem Sterling, 45+2'nci dakikada penaltıdan Harry Kane ve 84'üncü dakikada Tomas Kalas'ın kendi kalesine attığı gollerle ağırladığı Çekya'yı 5-0 mağlup etti.

B Grubu'nda Juventuslu yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun uzun bir aranın ardından yeniden formasını giydiği Portekiz, Işık Stadı'nda konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.

FRANSA FARKLI KAZANDI

H Grubu'nda da son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Moldova'yı 4-1'lik skorla geçti. Konuk ekibin gollerini, 24. dakikada Antoine Griezmann, 27. dakikada Raphael Varane, 36. dakikada Olivier Giroud ve 87. dakikada Kylian Mbappe atarken, ev sahibi Moldova'da 89. dakikada Vladimir Ambros fileleri havalandırdı.

Öne çıkan karşılaşmalarda, C Grubunda Hollanda, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 55. dakikalarda Memphis Depay, 21. dakikada Georginio Wijnaldum ve 86. dakikada Virgil van Dijk'in golleriyle konuk ettiği Belarus'u 4-0 mağlup etti.

E Grubu'nda ise son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, konuk ettiği Azerbaycan karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.

Hırvatistan'ın gollerini 44. dakikada Borna Barisic ve 79. dakikada Andrej Kramaric kaydederken, Azerbaycan'ın tek golü 19. dakikada Ramil Sheydaev'den geldi.

G Grubu karşılaşmasında ise Kuzey Makedonya, Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Letonya'yı 3-1 mağlup etti.

Elemelerde sona eren maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 1-1

İngiltere-Çekya: 5-0

B Grubu

Lüksemburg-Litvanya: 2-1

Portekiz-Ukrayna: 0-0

C Grubu

Hollanda-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda-Estonya: 2-0

E Grubu

Hırvatistan-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Macaristan: 2-0

G Grubu

Avusturya-Polonya: 0-1

Kuzey Makedonya-Letonya: 3-1

İsrail-Slovenya: 1-1

H Grubu

Arnavutluk-Türkiye: 0-2

Andorra-İzlanda: 0-2

Moldova-Fransa: 1-4

I Grubu

Kazakistan-İskoçya: 3-0

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino: 5-0

Belçika-Rusya: 3-1

(SPOR SERVİSİ)