Gazeteci Ayşenur Arslan: Tepkiler üzerine gözaltı, tebligata dönüştü

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın imza günü için gittiği Eskişehir’de akşam saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi geldi. Arslan hakkında Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından Halk TV canlı yayınına bağlanan Ayşenur Arslan, “Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim. Eskişehir Belediyesi, avukatlar, milletvekilleri, CHP Genel Merkezi hakikaten alarma geçtiler ve ellerinden geleni yapıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan AA muhabirine ise şunları söyledi:

"Konu hakkında hiçbir bilgim yok. Emniyete gidip ifade vereceğim, ondan sonra sorun çözülmüş olacak. Bir prosedür varmış, bunun yerine getirilmesi gerek. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısının bu konuda herhangi bir dahli yok. Herhangi bir gözaltı emri, talimatı vermiş değil. Tamamen otomatik olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram otelin sistemine girilince arandığım ortaya çıktı."

Gözaltı haberlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise "Emniyet güçlerimiz tarafından 22.03.2019 günü saat: 19:00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır” açıklaması yayınladı.

"SİZLER SAYESİNDE GÖZALTI TEBLİGATA DÖNDÜ"

Ayşenur Arslan olayın ertesi günü yaptığı paylaşımda destekler sayesinde gözaltı işleminin tebligata döndüğünü anlattı. Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar... Dün akşamdan bu yana gösterdiğiniz sıcak ilgi ve desteğe çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde gözaltı süreci “tebligata” döndü. Bir de neyi tebliğ ettiklerini kanıtlasalar çok sevineceğim! Gerçeği de Pazartesi yayında anlatacağım"

(HABER MERKEZİ)