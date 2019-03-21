Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sanayi sitesindeki işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında bir kişinin cesedine ulaşıldı, yaralı olarak kurtarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri ile yangın sırasında içeride bulunan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen kişinin Mesut Balande (45), yaralananların da oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) olduğu öğrenildi.

Baba Balande'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken yaralı kardeşlerin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. (Kocaeli/AA)