Ordu Çevre Derneği: Su artık dünyanın değil şirketlerin

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) “Dünya Su Günü” dolayısıyla açıklama yaptı, suyun ve su kullanımının önemine dikkat çekti.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Gül Ersan yaptığı açıklamada, “22 Mart Dünya Su Günü. Önceki yıllarda su içmenin faydaları hatırlatılırken şimdi temiz suya ulaşım sorunu anlatılıyor. Artık ‘Su için cildiniz güzelleşsin’ değil, ‘İçtiğiniz sular kanserojen madde içerebilir’ uyarılarıyla karşılaşıyoruz” diyerek suyun kirletilmesine dikkat çekti.

"SULAR KİRLETİLİYOR"

Suya olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Ersan açıklamasını şöyle sürdürdü: Ordu’nun içme suyu nereden temin ediliyor? Altınordu Melet Irmağının arıtılmış suyunu kullanıyor. Bu su ne kadar sağlıklı? Melet Irmağı üzerinde, biri Ordu sınırları içinde iki tane maden zenginleştirme tesisi var, her ikisinin de işlem yaptıkları havuzlar ırmak yatağının içinde.

İçme sularımız artık kaynağından doğrudan gelmiyor, 5-6 HES’in boruları ve makinelerinden geçip bize ulaşıyor. Ayrıca, HES inşaatları sırasında dere yatağında çalışan iş makineleri nedeniyle de sularımız kirleniyor.

"İÇİLEBİLİR SU GİDEREK AZALIYOR"

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de içilebilir temiz sular giderek azalıyor. Biz ise derelerimizi 49 yıllığına kiraya verdik. Yoksulluk artarken paketlenmiş suların fiyatı da sürekli artıyor. Yakın bir zamanda su için savaşların çıkması beklenmedik bir şey değil.

Her canlının temiz suya erişim hakkı vardır. Her vatandaş suyu ücretsiz kullanmalıdır

Su gününüz sizin olsun