CHP Milletvekili Ayhan Barut: Pamuk üreticisinin ekmeğiyle oynamayın

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 'beyaz altın' olarak bilinen pamukta dönüm başına 600-650 kilogram aralığında olan desteklemenin 450 kilograma düşürüleceğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

Pamuğun daha çok desteklenmesini isterken 600-650 kilogram olan dönüm başına desteklemenin 450 kilogram olarak belirlenmesinin pamuk üreticisine darbe vuracağını bildiren Barut, "Stratejik bir ürün olan pamukta zaten dışa bağımlıyız. Eğer dönüm başına desteklemeler de kısıtlanırsa üretici nasıl kazanır, ekonomi nasıl düzelir? Derhal bu iddialara açıklık getirilip çiftçinin mağdur edilmeyeceği ilan edilsin" dedi.

ÜLKE PAMUK İTHALATÇISI DURUMUNDA

Bu dönem hasat sezonu başında 4.4 liradan satılan pamuğun zamanla 3 lira seviyesine kadar gerilediğini anımsatan Barut, "Ülkemizde geçen sezon yaklaşık 1 milyon tonluk bir pamuk üretimi gerçekleşti. Türkiye'nin yaklaşık yıllık 1.5 milyon tonluk pamuk tüketimi olduğu gerçeği düşünüldüğünde aradaki 500 bin tonluk farkı ithal ediyoruz. 2018'de yaklaşık 620 bin ton ithalat yaptık ve bunun için 1 milyar 150 milyon dolar dışarıya para ödendi. Ülkemiz ne yazık ki net olarak pamuk ithalatçısı konumunda. Pamukta yüksek maliyet sorununun çözülmesi, üretimin arttırılması ve uluslararası düzeyde işlem gören bir ürün olduğu için dünya fiyatlarıyla rekabet açısından da pamuk üretimi ve üreticilerinin desteklenmesi gerekiyor. Onlarca sanayi iş kolunda temel girdiler arasında yer alan pamuğun stratejik ürün olarak değerlendirilip daha çok desteklenmesini istiyoruz" dedi. Pamukta prim miktarlarının her dönem üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranlarına göre arttırılmasını isteyen Barut, "Stratejik ürün pamuk üretimi yeterince desteklenirse, girdi maliyetleri düşürülüp üretici teşvik edilirse, istikrarlı bir yaklaşım sergilenirse hem pamuk ithalatçısı olmaktan ülkemiz kurtulur. Üreticilerimiz ve yerli sanayimiz bu işten kazançlı çıkar" dedi. (Adana/EVRENSEL)