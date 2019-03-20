Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı

Toplumcu gerçekçi şiirin en önemli temsilcilerinden şair Hasan Hüseyin Korkmazgil, doğumunun 92. yıl dönümünde Kocaeli’de gerçekleşen bir etkinlikle anıldı.

Gebze'de Bilim ve Sanat Koperatifi (BİLKAR) tarafından düzenlenen gecede gazeteci Halil Yeni açılış konuşmasını yaptı. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in yaşamıyla sanatı arasında güçlü bir bağ olduğunu söyleyen Yeni, "Hasan Hüseyin yalnızca şiirlerinde mutluluğu, barışı, emeğin hakkını, insanlığın kurtuluşunu yazmamış aynı zamanda böyle bir ülke öyle bir dünya için mücadele etmiştir. Yani şair yaşadığı gibi yazmış, yazdığı gibi de yaşamıştır. Bu yüzden onu hem sanatıyla hem de yaşamıyla anıyoruz" dedi.

"ŞİİRİ, DEVRİMCİ MORAL GÜCÜNE SAHİP"

Hasan Hüseyin’in şiiriyle ilgili konuşma yapan şair Cafer Yıldırım ise, Kormazgil için "O duyarlılığın çağlayan ırmağıydı" dedi. Korkmazgil şiirinin devrimci moral gücüne sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Hasan Hüseyin İkinci Yeni akımının güçlü olduğu bir dönemde bu akımın dilini kullanmış fakat Toplumcu Gerçekçi Şiiri benimsemiştir. Anlatımcı şiiriyle sosyalist gerçekçiliğin en başarılı temsilcilerindendir. Onun şiiri devrimci moral gücüne sahiptir. Bugün toplumcu gerçekçi şiiri geliştirmemiz, daha ileriye taşımamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Eşi Azime Korkmazgil’in gönderdiği mektubun da okuduğu etkinlik, şairin şiirlerinin ve şiirlerinden bestelenmiş ezgilerin seslendirilmesiyle son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)