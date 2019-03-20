Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mart 2019 Çarşamba

Yerel seçim gündemi ve adaylar ile partilerin açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim propagandası olarak kullandığı idam çağrısı, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yankıları, ekonomik veriler ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

20 Mart Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)