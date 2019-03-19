Cinsiyetçi tanımlamalarla gündeme gelen Türk Dil Kurumu (TDK), son olarak "dul kadın" kelimesinin karşılığını güncelledi. TDK'ye göre "dul kadın", toplumun kurallarını uygulamak zorunda kalan kadın demek.

TDK, "Büyük Türkçe Sözlük" ve "Güncel Türkçe Sözlük"te verdiği özellikle cinsiyetçi anlatımlarla tepki çekiyor. Son olarak TDK, "dul kadın" kelimesinin anlamını "Kocasını ölüm yoluyla yitiren, bundan dolayı toplumun bu durumda koymuş olduğu kuralları, kaçınmaları uygulamak zorunda olan kadın" olarak güncelledi.

Daha önce TDK'nin bazı kelimelere getirdiği tanımlamalar tepki çekmişti. O kelimelerden bazıları şunlar;

Hanım: Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan kadın.

Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan kadın. Kirli: Aybaşı durumunda bulunan kadın.

Aybaşı durumunda bulunan kadın. Müsait: Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen kadın.

Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen kadın. Esnaf: Kötü yola sapmış olan kadın.

Kötü yola sapmış olan kadın. Kötüleşmek: Toplumun ahlak kurallarına aykırı davranmaya başlamak.

Toplumun ahlak kurallarına aykırı davranmaya başlamak. Oğlan: Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek.

Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek. Erkek: Sözüne güvenilir, mert.

Sözüne güvenilir, mert. Hayat kadını: Para karşılığında erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, orta malı, kaldırım çiçeği, kaldırım süpürgesi, kaldırım yosması, sürtük.

Para karşılığında erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, orta malı, kaldırım çiçeği, kaldırım süpürgesi, kaldırım yosması, sürtük. Pezevenk: Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik.

Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik. Serbest: Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın).

Görsel, TDK'nin sitesinden alınan ekran alıntısıdır

Görsel, TDK'nin sitesinden alınan ekran alıntısıdır

TDK'den cinsiyetçi 'kirli' tanımı

Cinsiyetçi kelimelerin sözlükte kalmasına karar verildi

(HABER MERKEZİ)