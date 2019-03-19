Mardin’de HDP seçim bildirgesi açıkladı, salondakiler kameraya alındı

HDP Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları seçim bildirgesini açıkladı. Bir otelin konferans salonunda açıklanan seçim bildirgesi öncesi polis salondaki herkesi tek tek kameraya aldı.

Burada konuşan Eş Başkan Adayı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimde kendi iktidarını ve statükosunu sürdürmek isteyen bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.

Ülkedeki işsizlikten, yoksulluktan ve adaletsizlikten söz edilmediğini bunun yerine Kürtleri hedef alan bir anlayışla siyaset yürütüldüğünü ifade eden Türk, “Oysa bizler demokratik cumhuriyet mücadelesini veriyoruz” dedi.

HDP ve Kürtlere yönelik baskı ve sindirme politikalarının halkların ortak yaşamına zarar vereceğine vurgu yapan Türk, Erdoğan’ın yürüttüğü siyasetin halkları karşı karşıya getirdiğini belirtti. Demokrasi ve tecridin kaldırılması için 132 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve Hakkari milletvekili Leyla Güven’in ve arkadaşların durumuna dikkat çeken Türk, başta hükümet olmak üzere kamuoyuna çağrıda bulundu: “İnsanlarımızın ölmesini istemiyoruz.” Türk, kayyım eliyle gasbedilen halkın idaresinin güçlü bir şekilde geri alacaklarını söyledi.

Ardından konuşan Eş Başkan Figen Altındağ ise kadınların yaşamın her alanında mücadelesini sürdüreceğini belirtti

BİLDİRGEDE ÖNE ÇIKANLAR

Eş Başkan adayları açıkladığı seçim bildirgesinde şunlar öne çıktı: