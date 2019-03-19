Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Mart 2019 Salı

Yerel seçimler, Çanakkale, Yeni Zelanda'daki katliam, Türkiye ve İran'ın PKK'ye başlattığı ortak harekat, ekonomideki son durum ve çok daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

19 Mart Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)