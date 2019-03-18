Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Mart 2019 Pazartesi
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
18 Mart 2019 08:57
Emeklilikte yaşa takılanların Maltepe mitingi, hekim yürüyüşü, yerel seçimler, Hürriyet'in Sezai Temelli çarpıtması, Yeni Zelanda'daki katliam ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
18 Mart Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: gazeteler
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