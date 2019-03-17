"Ekonomik kriz yoksulların sağlığını tehdit ediyor"

Adana Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında “Ekonomik Kriz ve Sağlık” konulu panel düzenledi. Panele Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Kayıhan Pala ile gazeteci-yazar Mustafa Sönmez konuşmacı olarak katıldı. Pala, “Nüfusun yaklaşık yüzde 11’i sağlık hizmetlerine erişemiyor. Sağlık açısından hizmetlere ulaşamayanlar için kriz var” dedi.

Panelde konuşan Sönmez, “Kriz meselesi herkese göre değişiyor. Sokaktaki işsiz güçsüz insana sorduğunuzda onun için hayat hep krizdir. En tabandan başlayarak evine ekmek götüremeyen, hayatını idame ettiremeyen insanlar için hayat hep krizdir” dedi. Sönmez, “Toplumda özellikle alt ve orta sınıfların bankalara 370 milyar TL toplamda borcu var. Bu 31 Mart seçimlerinden bu rejim tek parça çıkar mı bunu bilemeyiz? Nisan sonrasına kemerleri iyi sıkın, bağlayın derim. Çok ciddi sarsıntılar olacağa benziyor. Bu rejimin yönetme yeteneği yok, kapasitesi de yok. Buradan Türkiye nereye savrulur, nereye gider doğrusu bunu bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 11 SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞAMIYOR"

Ekonomik krizin sağlık alanındaki yansımalarına değinen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Kayıhan Pala da “Nüfusun yaklaşık yüzde 11’i sağlık hizmeti gereksinimi olduğu zaman, Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında olduğu için sağlık hizmetlerine erişemiyor. Sağlık açısından hizmetlere ulaşamayanlar için kriz var” dedi. Sağlık Bakanlığı üzerinde özellikle şehir hastaneleri meselesi nedeniyle çok ciddi bir ekonomik baskı olduğunu söyleyen Pala, “Sağlık hizmetlerini, koruyucu hizmetler, tedavi edici hizmetler, rehabilite edici hizmetler olarak inceleriz. Ancak kriz, ikinci ve üçüncü basamak tedavi edici hizmetler üzerinden tartışılıyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinde de kriz var. Bazı kentlerde hepatit B aşısı bazı kentlerde ise tetanoz aşısı bulunmuyor. Her yerde söylediğimiz örnek; çok güzel hastanelerimiz var. Şehir hastaneleri bina olarak harika. Sofistike cihazlar var. İyi cerrahlar var. Ama anne-baba eve giderken çocuğunun barınma ve beslenme gereksinimlerini karşılayacak bir ekonomik yapıya sahip değilse, o hastaneler hiçbir şeye yaramaz” dedi. (Adana/EVRENSEL)