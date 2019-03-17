17 Mart 2019 14:01

Avusturya’da ırkçılığa karşı büyük yürüyüş

Uluslararası ırkçılığa karşı mücadele haftası kapsamında Viyana’da binlerce gösterici ırkçılığı lanetledi.

Avusturya’da ırkçılığa karşı büyük yürüyüş

Fotoğraf: Evrensel

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    Gökhan GÜNEŞ
    Viyana

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftası kapsamında binlerce kişi yürüyüş yaptı. 

    “Irkçılığa karşı ayağa kalk” şiarı etrafında yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş coşkuluydu.  “İnsancıl bir mülteci politikası platformu” tarafından düzenlenen gösteriye çeşitli sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, sendikalar da destek verdi.

    Yürüyüşe yerli emekçi ve gençliğin yanı sıra, çeşitli uluslardan mülteci ve göçmen emekçinin katılımı dikkat çekti.

    Konuşmalarda, Avusturya’da hükümet ortağı olan FPÖ’nün (Avusturya Özgürlükçü Partisi) söylemlerinden örnekler verilerek, bu örneklerin Hitler’in partisi NSDAP’nin (Milliyetçi Sosyalist Alman İşçi Partisi) söylemlerine benzediği vurgulandı 

    En önde yürüyen gençler, uluslararası dayanışma sloganları ve Çav Bella şarkısıyla yürüyüşe coşku kattı. 

    Yürüyüş tarihi Halk Tiyatrosu’nun (Volkstheater) önünden geçerken, tiyatro oyuncuları ve yönetimi tarafından da selamlandı. Tiyatro’nun reklam panoları yürüyüşün sloganı olan “Irkçılığa karşı ayağa kalk” sloganı ile donatılmıştı ve balkonda ırkçılık karşıtı kısa konuşmalar yapıldı. 

    Şehir merkezine kadar devam eden yürüyüş konuşmalar ve çeşitli müzik sunumları ile sona erdi.

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